Зеленский: Украина предлагает вернуться на путь мира

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24 февраля 2022, 19:10

Владимир Зеленский, фото: Maksym Polishchuk/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что Киев предлагает вернуться на путь мира. По его словам, Россия начала наступление на независимую страну.

«Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру»,- высказал он.

Зеленский отметил, что украинцы находятся на своей земле.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

Глава государства отметил, что эти действия направлены на «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле готовы организовать переговоры Путина и Зеленского для обсуждения озабоченностей Москвы в сфере безопасности.

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске.

Также за встречу Зеленского и Путина выступили украинские депутаты.