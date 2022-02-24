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24 февраля 2022, 17:54 Источник: Sputnik Беларусь

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске. По его словам, три славянских народа должны решить свою судьбу.

Лукашенко отметил, что российский лидер Владимир Путин не собирается оккупировать Украину. Президент добавил, что подобная «головная боль» никому не нужна.

«Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения»,- пояснил он в ходе оперативного совещания с военными.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле готовы организовать Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения озабоченностей Москвы в сфере безопасности.