Песков: Россия готова организовать переговоры между Путиным и Зеленским для обсуждения озабоченностей Москвы в сфере безопасности

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24 февраля 2022, 16:13 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не видят преград для переговоров Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Песков отметил, что переговоры между Путиным и Зеленским могут состояться, если руководство Украины готово обсуждать озабоченности Москвы в сфере безопасности. По его словам, российский лидер уже сформировал свое видение того, что Москва ждала бы от Киева для решения «концептуальных краснолинейных проблем». Официальный представитель Кремля уточнил, что речь идет о нейтральном статусе и отказе от систем вооружений.

«Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это»,- добавил Песков.

Ранее Песков заявил, что будущее Украины остается вопросом выбора народа страны.