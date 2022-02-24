Дмитрий Песков: будущее Украины остается вопросом выбора народа страны

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24 февраля 2022, 14:31

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/ globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что будущее Украины остается вопросом выбора народа страны. Пресс-секретарь российского президента призвал не заниматься гипотетическими рассуждениями о будущем Украины, - сообщает Общественная служба новостей.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин обратился к российским гражданам и объявил о начале военной спецоперации в Донбассе.

Путин подробно объяснил, что "вызывает у нас особую озабоченность и тревогу, о тех фундаментальных угрозах, которые из года в год шаг за шагом грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе в отношении России". "Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам", - пояснил российский лидер.

Путин подчеркнул, что цель спецоперации – "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". "И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и россиян", - заявил Путин.

"При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", - подчеркнул президент РФ.