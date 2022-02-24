Украинские депутаты призвали Зеленского начать переговоры с Россией, чтобы остановить «кровавое противостояние»

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24 февраля 2022, 18:53

Владимир Зеленский, фото: via www.imago-images.de/Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Вадим Новинский обнародовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать незамедлительные переговоры с Россией.

«Владимир Александрович! Обращаемся к Вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора»,- говорится в документе, опубликованном в Facebook.

Семь депутатов во главе с Новинским призвали Верховную Раду сформировать уполномоченную группу для проведения Стратегических Консультаций с обеими палатами Федерального Собрания РФ.

«Необходимо говорить о немедленном прекращении боевых действий, о возможных путях и решениях по деэскалации ситуации, о новом прагматичном компромиссе. Считаем, что новые компромиссы и новые «формулы» еще возможны»,- отметили политики.

Они надеются, что российские депутаты, понимая «всю тупиковость и трагичность ситуации, ее возможные катастрофические последствия для всех сторон», откликнутся на данную инициативу. Политик утверждают, что это позволит остановить движение обеих стран к пропасти.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле готовы организовать Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения озабоченностей Москвы в сфере безопасности.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске.