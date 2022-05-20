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Аргументы Недели Политика 13+

Лукашенко отправился с визитом в РФ, где 23 мая должны состояться его переговоры с Путиным

, 15:21 Источник: БелТА

Лукашенко отправился с визитом в РФ, где 23 мая должны состояться его переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, фото с сайта Кремля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу отправился с рабочим визитом в Россию, сообщает информационное агентство БелТА. 23 мая в Сочи запланированы его переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, договоренность о встрече была достигнута в ходе саммита ОДКБ, который прошел 16 мая в Москве.

Ожидается, что в ходе переговоров президенты обсудят весь спектр вопросов российско- белорусского сотрудничества. Накануне Лукашенко заявлял также, что намерен обсудить с российским президентом вопросы импортозамещения в условиях санкций, введенных Западом в отношении России и Белоруссии. 

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