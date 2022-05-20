Южноуральские ватерполистки завоевали серебро юниорского первенства страны

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

20 мая 2022, 14:51 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Соревнования проходили в Нижнем Новгороде.

Команда из Челябинской области «Динамо-Уралочка» стала серебряным призером Первенства России по водному поло среди девушек не старше 18 лет.

В групповом этапе турнира девушки из Златоуста обыграли соперниц из Санкт-Петербурга, Киришей т Ханты-Мансийска. В четвертьфинале они оказались сильнее ватерполисток из Чехова и Кинефа. А вот в матче за золото южноуральцы уступили хозяевам соревнований: команде из Нижнего Новгорода.

Как недавно сообщал сайт «Аргументы Недели», ведущие игроки ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» вошли в состав российской сборной.