Южноуральские ватерполистки завоевали серебро юниорского первенства страны

Соревнования проходили в Нижнем Новгороде.
Команда из Челябинской области «Динамо-Уралочка» стала серебряным призером Первенства России по водному поло среди девушек не старше 18 лет.
В групповом этапе турнира девушки из Златоуста обыграли соперниц из Санкт-Петербурга, Киришей т Ханты-Мансийска. В четвертьфинале они оказались сильнее ватерполисток из Чехова и Кинефа. А вот в матче за золото южноуральцы уступили хозяевам соревнований: команде из Нижнего Новгорода.
Как недавно сообщал сайт «Аргументы Недели», ведущие игроки ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» вошли в состав российской сборной.