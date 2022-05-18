Шесть игроков южноуральской «Уралочки» вошли в национальную сборную России

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

18 мая 2022, 11:37 Татьяна Михайлова

Фотография предоставлена ватерпольным клубом "Динамо-Уралочка"

Ватерполистки начали тренировочную программу.

Ведущих игроков ватерпольной команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста призваны в российскую сборную. Южноуральский клуб представят Евгения Головина, Юлия Лаптева, Полина Попова, Елизавета Заплатина, Наталья Воронцова и Екатерина Голубева.

Кроме этого, наставник «Уралочки» Михаил Накоряков приглашен в тренерский штаб национальной сборной.

Отметим, что спортсменкам предстоит серьезная подготовка. Программа включает в себя тренировки и контрольные матчи. Также должны состояться турниры с участием всех сборных России – главной, молодежной, юниорской – и зарубежными клубами. Одно из таких мероприятий должно пройти в июле в Златоусте.

6+