Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпийских игр в Пекине

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18 февраля 2022, 19:00

клюшка и шайба, pixabay.com

Мужская сборная России по хоккею по буллитам в пятницу, 18 февраля, победила шведскую команду в матче 1/2 финала Олимпиады в Пекине. Основное время и овертайм были завершены со счетом 1:1.

На 21-й минуте игры отличился россиянин Антон Слепышев, которому ассистировали Павел Карнаухов и Егор Яковлев. Шведский спортсмен Антон Ландер на 47-й минуте сравнял счет. Решающий буллит реализовал нападающий российской команды Арсений Грицюк.

Напомним, сборная России, которая в Пекине защищает титул олимпийских чемпионов, 20 февраля в финале сыграет с командой из Финляндии.