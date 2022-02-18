Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в короткой программе среди спортивных пар на Олимпиаде в Пекине

Аргументы Недели → Спорт 13+

18 февраля 2022, 17:08 Источник: "Интерфакс"

Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Raniero Corbelletti/globallook.com

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов после исполнения короткой программы заняли второе место на соревнованиях по фигурному катанию среди спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

Наши фигуристы получили наивысшие в этот день баллы за технику, однако по сумме двух оценок уступили 0,16 балла китайской паре Суй Вэницзин и Хань Цунь.

Китайцы, набравшие 84,41 балла, установили новый мировой рекорд в короткой программе спортивных пар.

Две другие российские пары заняли третью и четвертую строки в турнирной таблице. Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали 82,76 балла, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 78,59.

Произвольная программа пройдет в субботу 19 февраля.

Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Российские спортсмены выступают на них под флагом Олимпийского комитета России.