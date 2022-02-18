Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в короткой программе среди спортивных пар на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов после исполнения короткой программы заняли второе место на соревнованиях по фигурному катанию среди спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.
Наши фигуристы получили наивысшие в этот день баллы за технику, однако по сумме двух оценок уступили 0,16 балла китайской паре Суй Вэницзин и Хань Цунь.
Китайцы, набравшие 84,41 балла, установили новый мировой рекорд в короткой программе спортивных пар.
Две другие российские пары заняли третью и четвертую строки в турнирной таблице. Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали 82,76 балла, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 78,59.
Произвольная программа пройдет в субботу 19 февраля.
Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Российские спортсмены выступают на них под флагом Олимпийского комитета России.