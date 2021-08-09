Станислав Поздняков сообщил, что на Олимпиаде-2022 в Пекине российские спортсмены выступят под флагом ОКР

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9 августа 2021, 15:21 Источник: Суть Событий

Станислав Поздняков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Станислав Поздняков сообщил, что на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Санкции в отношении спортсменов из России будут действовать до 16 декабря будущего года, и выступать на соревнованиях международного уровня, в том числе на Олимпийских играх, под государственными символами Российской Федерации им запрещено.

Председатель ОКР Станислав Поздняков рассказал, что на Олимпийских играх, которые в 2022 году пройдут в Китае, российские атлеты выступят под флагом ОКР и под музыку композитора П.И. Чайковского.

Поздняков отметил, что вопрос о форме российских атлетов сейчас находится в стадии финального согласования,- сообщает издание "Суть Событий".

На летних Олимпийских играх-2020 в Токио, которая 7 августа 2021 года завершилась, российские атлеты также выступали под аббревиатурой Олимпийского комитета России - Russian Olympic Commitee (ROC), а музыкальным сопровождением служил фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

Санкции были введены в связи с обвинением в нарушении антидопинговых правил.

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