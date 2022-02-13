Россиянин Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на Олимпийских играх в Пекине

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13 февраля 2022, 15:57

Константин Ивлиев, фото: SCS/Soenar Chamid/Globallookpress.com

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев стал вторым на дистанции 500 метров на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Спортсмен принес национальной команде 16-ю медаль.

Получивший бронзовую медаль Ивлиев финишировал с результатом 40,431 секунды. Золото завоевал представитель Венгрии Шаоан Лю - 40,338 секунды, серебро заработал канадец Стивен Дюбуа - 40,669 секунды.

Отмечается, что 21-летний россиянин получил первую медаль Олимпийских игр в карьере.

Ранее сообщалось, что биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на зимних Олимпийских играх, допустив один промах.