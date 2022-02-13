Российский биатлонист Латыпов получил бронзу в пасьюте на Олимпиаде в Пекине

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13 февраля 2022, 15:44

Эдуард Латыпов, фото: YUTAKA/AFLO/globallookpress.com

Биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен стал первым россиянином, выигравшим медаль в этой дисциплине среди мужчин.

Золотую медаль завоевал француз Кентен Фийон-Майе, преодолевший дистанцию 12,5 километра за 39 минут 7,5 секунды без промахов на четырех огневых рубежах. Серебро получил норвежец Тарьей Бё (+28,6, один промах). Заработавших бронзу Латыпов также допустил один промах.

Отмечается, что 17-м финишировал Максим Цветков (+3.48,7, 6 промахов), 27-м - Александр Логинов (+4.36,6,5 промахов) и 39-м - Даниил Серохвостов (+5.27,3, 8 промахов).

Ранее сообщалось, что норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн стала победительницей гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.