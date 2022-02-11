Ирина Винер-Усманова сравнила ситуацию на Олимпиаде в Пекине вокруг Камилы Валиевой с отстранением Алины Кабаевой

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11 февраля 2022, 16:55 Источник: ТАСС

Ирина Винер-Усманова, фото: vk.com/viner_irina

Скандал на зимних Олимпийских играх в Пекине, связанный с положительным допинг-тестом фигуристки из команды России Камилы Валиевой, похож на ситуацию в 2001 году с отстранением олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой.

Ситуацию с пятнадцатилетней воспитанницей Этери Тутбридзе прокомментировала знаменитый тренер Ирина Винер-Усманова.

В 2001 году гимнастки из сборной России Алина Кабаева и Ирина Чащина были наказаны двухлетней дисквалификацией после обвинения в употреблении фуросемида. Спортсменок лишили всех наград Игр доброй воли и чемпионата мира.

Винер-Установа рассказала, она предвидела, что Олимпиаде в Пекине вторым номером программы будет фигурное катание. На летних Играх выбрали нас, потому что нужно было, чтобы Великобритания обошла Россию, сейчас Камила - самое красивое, что у нас есть в зимних видах спорта.

По словам тренера, Кабаева выступала на Играх доброй воли в возрасте фигуристки. Гимнастка принимала добавки для похудания, там был фуросемид. Через три месяца Алина победила на чемпионате мира, и только тогда опубликовали данные, что у нее есть запрещенный препарат. Ее убрали на два года.

Также Винер-Усманова напомнила про летнюю Олимпиаду в Токио. Она предупреждала - берегитесь. "Вопиющий факт, что ей с декабря ничего не говорили, а когда она выступила на Играх, это было сказано", - подчеркнула Ирина Винер-Усманова.

Этери Тутберидзе ситуацию не комментирует. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила Навка в комментарии РБК: "Та организация, которая за этим стоит — это просто настоящие преступники, потому что они спланировали эту ситуацию, заведомо выждали, пока девочка выступит. Это однозначная провокация со стороны допингового комитета, который за этим стоит. Они допустили ребенка выступать на Олимпийских играх, имея результаты заведомо".

Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассмотрит в пятницу дело российской фигуристки Камилы Валиевой.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил о полной поддержке российскими властями фигуристки Камилы Валиевой.