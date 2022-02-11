Заместитель гепродюсера «Матч ТВ» Конов: заседание CAS по делу Валиевой 11 февраля не состоится

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11 февраля 2022, 16:08 Источник: Телеграм

Камила Валиева, Lan Hongguang/globallook.com

Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассмотрит в пятницу дело российской фигуристки Камилы Валиевой — об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

«По моей информации заседание выездной панели CAS в Пекине по делу Камилы Валиевой сегодня не состоится», - написал он.

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была взята 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин, вследствие чего спортсменка была отстранена от участия в Олимпиаде в Пекине. Впоследствии Валиева опротестовала временное отстранение. 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять и позволить фигуристке продолжить участие в Олимпийских играх. В свою очередь Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о намерении оспорить в CAS решение РУСАДА.

Ожидалось, что заседание выездной панели CAS пройдет уже в пятницу, поскольку решение должно быть принято до начала соревнований фигуристок в женском одиночном разряде, которые намечены на 15 февраля.

Решение, которое CAS вынесет по делу Валиевой, будет касаться только дальнейшего ее участия в Олимпиаде. Вопросы возможной дисквалификации спортсменки и судьбы золота российских фигуристов в командном турнире будут приниматься позднее.