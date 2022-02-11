Фигуристке Валиевой разрешили продолжить выступление на Олимпийских играх после отстранения

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11 февраля 2022, 07:49 Источник: РИА "Новости"

Камила Валиева, Darryl Dyck/globallook.com

Фигуристке Камиле Валиевой разрешили продолжить участие в Олимпийских играх после получения положительной допинг-пробы. Данная информация содержится в релизе Международного агентства тестирования (ITA).

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была взята 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин, вследствие чего спортсменка была отстранена от участия в Олимпиаде в Пекине.

Впоследствии Валиева опротестовала временное отстранение. 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять и позволить фигуристке продолжить участие в Олимпийских играх.