Фигуристке Валиевой разрешили продолжить выступление на Олимпийских играх после отстранения

Фигуристке Камиле Валиевой разрешили продолжить участие в Олимпийских играх после получения положительной допинг-пробы. Данная информация содержится в релизе Международного агентства тестирования (ITA).
Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была взята 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин, вследствие чего спортсменка была отстранена от участия в Олимпиаде в Пекине.
Впоследствии Валиева опротестовала временное отстранение. 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять и позволить фигуристке продолжить участие в Олимпийских играх.