Кремль поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву

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11 февраля 2022, 14:14

Камила Валиева, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением о полной поддержке российскими властями фигуристки Камилы Валиевой. Чиновник посоветовал спортсменке ходить гордо и побеждать соперников.

«Мы никак не комментируем и не хотим комментировать ситуацию, мы ждем завершения разбирательств. И безгранично, абсолютно безгранично, и полностью и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву. И призываем всех ее поддерживать», − приводит слова кремлёвского чиновника РИА Новости.

Российские власти уверены, что на Олимпийских играх в Пекине произошло недоразумение. Администрация президента внимательно фиксирует все вопросы, которые возникают у российских чиновников касательно этого разбирательства. Окончательные выводы власти сделают после результатов выяснения ситуации.

Напомним, Валиеву временно отстраняли от олимпийских соревнований, но девушка опротестовала данное решение и продолжила выступление в Играх.