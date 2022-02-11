Кремль поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением о полной поддержке российскими властями фигуристки Камилы Валиевой. Чиновник посоветовал спортсменке ходить гордо и побеждать соперников.
«Мы никак не комментируем и не хотим комментировать ситуацию, мы ждем завершения разбирательств. И безгранично, абсолютно безгранично, и полностью и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву. И призываем всех ее поддерживать», − приводит слова кремлёвского чиновника РИА Новости.
Российские власти уверены, что на Олимпийских играх в Пекине произошло недоразумение. Администрация президента внимательно фиксирует все вопросы, которые возникают у российских чиновников касательно этого разбирательства. Окончательные выводы власти сделают после результатов выяснения ситуации.
Напомним, Валиеву временно отстраняли от олимпийских соревнований, но девушка опротестовала данное решение и продолжила выступление в Играх.