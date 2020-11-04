Хабиб Нурмагомедов показал тренировку с отцом

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4 ноября 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Хабиб Нурмагомедов, Instagram

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов разместил в соцсети видеозапись, на которой он борется со своим отцом Абдулманапом Нурмагомедовым.

Хотя сын очень старается побороть отца, у Хабиба это не выходит. «Это было лучшее время», - подписал видео Нурмугамедов.

Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по самбо и вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, скончался 3 июля. Хабиб Нурмагомедов впервые после смерти отца заговорил о нем в конце июля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 4 Ноя 2020 в 12:29 PST