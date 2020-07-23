Хабиб Нурмагомедов впервые после смерти отца заговорил о нем

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23 июля 2020, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]

Хабиб Нурмагомедов. Фото: соцсети

Российский боец Хабиб Нурмагомедов впервые публично заговорил об отце после его смерти. Абдулманап Нурмагомедов умер от осложнений, начавшихся из-за коронавируса COVID-19.

Спортсмен признался, что отец научил его практически всему. Хабиб добавил, что ему будет очень не хватать. Абдулманап Нурмагомедов был для своего сына не только отцом, но и спортивным тренером.

«Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной», - написал Хабиб.

Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал, действительно ли Хабиб намерен уйти из спорта.