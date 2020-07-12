Менеджер Нурмагомедова рассказал, действительно ли Хабиб намерен уйти из спорта
12 июля 2020, 10:39[ «Аргументы Недели» ]
Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, действительно ли российский боец и действующий чемпион UFC в легком весе намерен завершить спортивную карьеру.
«Некоторые российские СМИ сообщили, что я сказал, что Хабиб завершил карьеру. Это абсолютная ложь. Хабиб скорбит после смерти отца. Я хочу, чтобы все относились к ситуации с уважением и не давали фальшивых новостей», - заявил менеджер Нурмагомедова.
Ранее стало известно, что отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов скончался от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. В честь мужчины предложили переименовать его родное село.
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