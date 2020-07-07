Родное село отца Хабиба Нурмагомедова хотят переименовать в его честь
7 июля 2020, 11:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Глава села Кироваул в Дагестане, в котором жил отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, рассказал, что населенный пункт могут переименовать в честь мужчины.
По словам главы села Магомедрасула Давудова, жители населенного пункта сейчас в трауре. Абдулманап Нурмагомедов скончался в московской больнице 3 июля в возрасте 57 лет. Впоследствии его похоронили на родине.
Давудов уточнил, что когда пройдет немного времени, жители и власти села соберутся и решат вопрос о переименовании населенного пункта с Кироваул на Манап.
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