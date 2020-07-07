Родное село отца Хабиба Нурмагомедова хотят переименовать в его честь

Аргументы Недели → Спорт 13+

7 июля 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Абдулманап Нурмагомедов, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава села Кироваул в Дагестане, в котором жил отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, рассказал, что населенный пункт могут переименовать в честь мужчины.

По словам главы села Магомедрасула Давудова, жители населенного пункта сейчас в трауре. Абдулманап Нурмагомедов скончался в московской больнице 3 июля в возрасте 57 лет. Впоследствии его похоронили на родине.

Давудов уточнил, что когда пройдет немного времени, жители и власти села соберутся и решат вопрос о переименовании населенного пункта с Кироваул на Манап.