Все новости >>

Аргументы Недели Спорт 13+

В Дагестане прошли похороны Нурмагомедова-старшего

, 10:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

В Дагестане прошли похороны Нурмагомедова-старшего
фото: Хабиб Нурмагомедов и его отец, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

В субботу в дагестанском селе Кироваул похоронили отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. 57-летний мужчина скончался накануне в Москве от осложнений на сердце, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Тело Нурмагомедова-старшего доставили в пятницу в Махачкалу, а после перевезли в село Кироваул, где он жил ранее. Известно, что на похороны пришли только близкие друзья и родственники. Кроме того, представители бойца попросили поклонников и других людей из-за коронавирусной пандемии не приезжать на церемонию, а ограничиться соболезнованиями по телефону. 

Официальной причиной смерти стал инсульт.

БА

Общество

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо с предложением увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью