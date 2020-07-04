В Дагестане прошли похороны Нурмагомедова-старшего

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4 июля 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

фото: Хабиб Нурмагомедов и его отец, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

В субботу в дагестанском селе Кироваул похоронили отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. 57-летний мужчина скончался накануне в Москве от осложнений на сердце, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Тело Нурмагомедова-старшего доставили в пятницу в Махачкалу, а после перевезли в село Кироваул, где он жил ранее. Известно, что на похороны пришли только близкие друзья и родственники. Кроме того, представители бойца попросили поклонников и других людей из-за коронавирусной пандемии не приезжать на церемонию, а ограничиться соболезнованиями по телефону.

Официальной причиной смерти стал инсульт.