В Дагестане прошли похороны Нурмагомедова-старшего
4 июля 2020, 10:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: НТВ
В субботу в дагестанском селе Кироваул похоронили отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. 57-летний мужчина скончался накануне в Москве от осложнений на сердце, вызванных новой коронавирусной инфекцией.
Тело Нурмагомедова-старшего доставили в пятницу в Махачкалу, а после перевезли в село Кироваул, где он жил ранее. Известно, что на похороны пришли только близкие друзья и родственники. Кроме того, представители бойца попросили поклонников и других людей из-за коронавирусной пандемии не приезжать на церемонию, а ограничиться соболезнованиями по телефону.
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