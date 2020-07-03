Источник: похороны Абдулманапа Нурмагомедова состоятся в Дагестане
3 июля 2020, 16:05[ «Аргументы Недели» ]
Днем в пятницу, 3 июля, стало известно, что похороны отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова пройдут в дагестанском селе Кироваул, где мужчина проживал.
Комментатор Рамазан Рабаданов сообщил kp.ru, что похороны не будут слишком оживленными, поскольку старшее поколение и сын усопшего вряд ли позволят, чтобы на траурной церемонии в ситуации с распространением COVID-19 присутствовало много людей. Подчеркивается, что Хабиб Нурмагомедов позже сделает заявление и предоставит подробности.
Рабаданов заметил, что умерший в возрасте 57 лет Нурмагомедов был очень честным и справедливым человеком.
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