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Источник: похороны Абдулманапа Нурмагомедова состоятся в Дагестане

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Источник: похороны Абдулманапа Нурмагомедова состоятся в Дагестане
Абдулманап Нурмагомедов, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Днем в пятницу, 3 июля, стало известно, что похороны отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова пройдут в дагестанском селе Кироваул, где мужчина проживал.

Комментатор Рамазан Рабаданов сообщил kp.ru, что похороны не будут слишком оживленными, поскольку старшее поколение и сын усопшего вряд ли позволят, чтобы на траурной церемонии в ситуации с распространением COVID-19 присутствовало много людей. Подчеркивается, что Хабиб Нурмагомедов позже сделает заявление и предоставит подробности.

Рабаданов заметил, что умерший в возрасте 57 лет Нурмагомедов был очень честным и справедливым человеком.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов не перенес второго кровоизлияния в мозг.

ЕТ

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