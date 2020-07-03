В Москве от осложнений COVID -19 умер отец и тренер Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов

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3 июля 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве умер отец и тренер Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Сообщается, что он умер от осложнений COVID-19.

В апреле он заразился коронавирусом, после чего попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Его срочно доставили в Москву и когда состояние ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича!», - написал он в своем Telegram-канале Кадыров.