В Москве от осложнений COVID -19 умер отец и тренер Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов
3 июля 2020, 14:16[ «Аргументы Недели» ]
В Москве умер отец и тренер Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Сообщается, что он умер от осложнений COVID-19.
В апреле он заразился коронавирусом, после чего попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Его срочно доставили в Москву и когда состояние ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ.
«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича!», - написал он в своем Telegram-канале Кадыров.
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