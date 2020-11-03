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Собчак обратилась к Нурмагомедову с вопросом, осознает ли он свою ответственность

, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Собчак обратилась к Нурмагомедову с вопросом, осознает ли он свою ответственность
Фото: Ксения Собчак, Nikolay Titov/globallookpress.com

Ксения Собчак отреагировала на стрельбу в столице Австрии. Она выразила мнение, что "когда по улицам ... с криками «Аллаху Акбар» носятся террористы с автоматами и стреляют в людей", это позорит законопослушных мусульман.

Собчак считает, что нужно отстаивать наши представления о цивилизации.

Также Ксения обратилась к абсолютному чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, и тем, кто выступает с угрозами в ее адрес. "Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией? Спровоцировать исламистов - экстремистов устроить кровавый террор оказалось очень легко", - написала Собчак в соцсети.

Ранее Ксения Собчак опубликовала скрин сообщений и звонков от неизвестных с угрозами. Угрозы телеведущей посыпались после ее выступления в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и критики главы Чечни Рамзана Кадырова.

НС

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