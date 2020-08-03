Слуцкая после ухода Косторной от Тутберидзе высказалась о Плющенко: «Критиковать всегда проще»

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3 августа 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Team Russia, rsport.ria.ru

Ирина Слуцкая на тренировке, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Знаменитой российской фигуристке, двукратному призеру Олимпийских игр Ирине Слуцкой не понравилось, как Евгений Плющенко высказывается о тренере Этери Тутберидзе.

В последнее время из группы Этери Георгиевны ушли фигуристки Александра Трусова и чуть позже Алена Косторная. Алена Косторная, которая под руководством Этери Георгиевны стала чемпионкой Европы по фигурному катанию 2020 года, перешла от Тутберидзе тренироваться у Евгения Плющенко. По его словам, Трусова сама недавно сообщила ему о желании тренироваться у него и Сергея Розанова. Отметим, тренер Розанов тоже перешел к Плющенко от Тутберидзе.

И новый наставник Алены раскритиковал ее программы, которые ставили у Этери Георгиевны.

Ирина Слуцкая напомнила, что Этери Тутберидзе воспитала несколько чемпионок высшего уровня: Евгению Медведеву, Алину Загитову. «Критиковать всегда проще, нежели делать что-то самому», - считает бывшая спортсменка. Слуцкая заметила, что сейчас от Плющенко идет заметно много негатива. «Неэтично осуждать работу специалиста, воспитавшего целую плеяду замечательных спортсменок, олимпийских чемпионок и чемпионок мира. Этери Георгиевна, в силу старшего возраста и более профессионального подхода, так себя не ведет», - подчеркнула Ирина Слуцкая.

Александра Трусова прокомментировала свой уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Яна Рудковская, известный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выразила свое мнение о тренере Этери Тутберидзе, воспитавшей фигуристок Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову, Алену Косторную, Сашу Трусову, Анну Щербакову.