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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Косторная удивила тройным акселем и выиграла короткую программу на ЧЕ

, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Косторная удивила тройным акселем и выиграла короткую программу на ЧЕ
Фото: соцсети

Российская фигуристка Алена Косторная впервые в истории чемпионатов Европы исполнила тройной аксель и заняла первое место в короткой программе. Второе и третье места также у наших девушек.

Алена Косторная откатала свою программу безошибочно. Кроме того, фигуристка удивила тройным акселем. Она одна из немногих фигуристок, в чьем арсенале есть этот сложнейший прыжок, никогда ранее не выполнявшийся на чемпионатах Европы. Итоговая оценка Алены – 84,92 балла. Всего лишь 0,53 балла не хватило ей до мирового рекорда, ранее установленного ею же в Финале Гран-при нынешнего сезона.

Второе место в короткой программе заняла Анна Щербакова (77,95 балла), на третьем месте – Александра Трусова (74,95 балла). Все три девушки – воспитанницы тренера Этери Тутберидзе.

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Публикация от Alena Kostornaya Fan Group (@teamkostornaya)24 Янв 2020 в 8:40 PST

ЛЧ

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