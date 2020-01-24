Траньков оценил выступление Алиева на ЧЕ по фигурному катанию:

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24 января 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

Российский фигурист из Петербурга Дмитрий Алиев победил на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Австрии. Алиев впервые в своей карьере завоевал "золото" чемпионата Европы.

Соревнования мужчин-одиночников комментировали олимпийский чемпион Максим Траньков и фигуристка Елизавета Туктамышева.

В австрийском городе Грац на первенстве Европы Россию представляли Дмитрий Алиев, 16-летний воспитанник Елены Буяновой (Водорезовой) Артур Даниелян и Александр Самарин.

В 2018 году в Москве Алиев был вторым, пропустив вперед чешского фигуриста Михала Бржезине. В этот раз после короткой программы Алиев показал второй результат.

В произвольной программе перед Дмитрием выступил Даниелян. Артур показал красивый номер, но совершил ошибку и упал с тройного лутца. Максим Траньков пожурил молодого фигуриста, отметив, что обычно он прекрасно выполняет этот сложный элемент. Когда вышел на лед Дмитрий Алиев, комментаторы замолчали. Его тренер Евгений Рукавицын стоял все минуты, которые катался Дима, ни разу не пошелохнулся.

В своей произвольной программе Алиев исполнил три четверных: лутц, тулуп сольный и в каскаде. Дмитрий, как отметили судьи, допустил некрут, выполняя лутц. Другие элементы он показал идеально. Произвольную программу Дмитрия судьи оценили в 184,44 балла. Общий результат - 272,89 балла. Алиев стал чемпионом.

Максим Транькв считает, что произвольная программа Алиева соответствует уровню чемпионата мира.

За Дмитрия радовалась его землячка Елизавета Туктамышева. По словам Лизы, от радости хотелось плакать. Сам Дмитрий Алиев не удержался, от радости по его лицу покатилась слеза.

Воспитанник Буяновой и Ирины Тагировой Артур Даниелян - дебютант взрослого турнира - завоевал "серебро".

29-летний чех Бржезины, который 13 раз выступал на ЧЕ, в тройку призеров не вошел, занял 7 место.

Для Самарина ЧЕ оказался неудачным. Он после короткой программы был на 13 месте. В итоге стал 10. Оказалось, у Александра сломался конек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Aliev (@dmitry_aliev)30 Окт 2019 в 11:21 PDT

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