Мишин ответил американскому журналисту, предложившему Туктамышевой сменить спортивное гражданство

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21 января 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Р-Спорт

Алексей Мишин, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин ответил американскому журналисту, предложившему его воспитаннице Елизавете Туктамышевой сменить спортивное гражданство. Филип Херш опубликовал пост в своем Twitter.

Журналист предложил российским фигуристкам, особенно Туктамышевой поискать "канадские корни". При этом Херш написал имя российской фигуристки на французский манер - Lizette Tuktsmyshevois.

Алексей Мишин сказал, что на это предложение Елизавета ответит самостоятельно. "Я думаю, что как вежливые люди приглашение канадцев мы примем, но как истинная россиянка от предложения принять гражданство она откажется", — заявил тренер.

На чемпионате России, состоявшемся недавно в Красноярске, Елизавета Туктамышева заняла четвертое место и не вошла в основной состав сборной на предстоящее первенство Европы.

Воспитанница Мишина будет комментировать первенство Европы.

"Вместе с Первым каналом будем делать для вас контент. Какой именно - скоро увидите. Пишите, кстати, что вам интересно. Сразу скажу: сорри, но женское одиночное - точно без меня, надеюсь понятно почему . PS Комментировать буду мужское одиночное", - написала Лиза в Инстаграм.

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