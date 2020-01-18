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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Знаменитый фигурист Максим Траньков изменил понятие о жизни, побывав в Канаде

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Знаменитый фигурист Максим Траньков изменил понятие о жизни, побывав в Канаде
Траньков с Волосожар и дочкой, фото из соцсети

Знаменитый фигурист, двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков изменил понятие о жизни, побывав недавно в Канаде. Максим Траньков вместе со своей супругой Татьяной Волосожар выиграли золото на Олимпиаде-2014 в Сочи.

По окончании спортивной карьеры заслуженный мастер спорта РФ  принимает участие в ледовых шоу. Они с женой стали родителями, растят дочь Анжелику. Траньков любит свою замечательную семью.

После поездки в Канаду, где фигурист встретился с друзьями Патриком Чаном и Скоттом Моиром, Траньков поделился впечатлением об этой стране. По его мнению, "Канада — это Россия наоборот".

Траньков считает, что Канада " устроена так, как могло бы быть у нас".  Он заметил схожесть двух стран и по климату, и то "интернациональному составу населения".

Но он еще отметил и то, как жители Канады мыслят более позитивно. По его рассказу, каждый из них заботится друг о друге. Максим обратил внимание, как сидящий на улице человек просит деньги на еду, а прохожие подходят и дают еду, нищий на это реагирует не со злостью, а благодарит. Окончательно мир перевернулся для Максима Транькова после беседы с Патриком Чаном и Скоттом Моиром. По мнению российского фигуриста, Скотт, - бог танцев на льду, и он может зарабатывать этим много денег. 
Но Патрик и Скотт открыли Максу "глаза на то, что деньги не главное", а главное, счастлив ты или нет. Теперь у Транькова период осмысления того, что он делает, счастлив ли он.

Но из России он уезжать не собирается. "потому что я русский человек, вырос в России. Но я увидел там, какими мы могли бы быть", - поделился Максим Траньков.

 

 
 
 
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Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov)22 Ноя 2019 в 11:32 PST

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