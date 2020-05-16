Трусова объяснила свой переход к Плющенко

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16 мая 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: figureskating-online.com

фото: Александра Трусова, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российская фигуристка Александра Трусова впервые прокомментировала свой уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По ее словам, только в России смена наставника вызывает такие эмоции, в том числе обвинения и оскорбления.

«Согласна, что смена тренера – шаг ответственный … Вот мои размышления и привели меня к пониманию того, что пришло время сделать следующий шаг. Следующий шаг вперед. Я уверена, что это шаг правильный и потому делаю его осознанно, без всяких колебаний и сомнений», - пояснила спортсменка.

Трусова отметила, что в других странах этот процесс проходит более спокойно. Она считает, что причиной эмоций стала любовь россиян к фигурному катанию.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что в будущем даже он может тренировать Трусову.