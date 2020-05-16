Трусова объяснила свой переход к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова впервые прокомментировала свой уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По ее словам, только в России смена наставника вызывает такие эмоции, в том числе обвинения и оскорбления.
«Согласна, что смена тренера – шаг ответственный … Вот мои размышления и привели меня к пониманию того, что пришло время сделать следующий шаг. Следующий шаг вперед. Я уверена, что это шаг правильный и потому делаю его осознанно, без всяких колебаний и сомнений», - пояснила спортсменка.
Трусова отметила, что в других странах этот процесс проходит более спокойно. Она считает, что причиной эмоций стала любовь россиян к фигурному катанию.
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что в будущем даже он может тренировать Трусову.