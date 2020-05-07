Дмитрий Губерниев заявил, что в будущем может тренировать Александру Трусову

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По его словам, в будущем даже он сможет ее тренировать.
Дмитрий Губерниев отметил, что спортсмены постоянно к кому-то переходят и будут переходить. Он добавил, что в спорте отношения между тренером и подопечным могут быть не регламентированы какими-то финансовыми и договорными отношениями и тогда вообще нет никаких проблем. Он считает, что Плющенко ей просто больше понравился.
«Морально-этические детали останутся между Трусовой и Этери Тутберидзе … Может она от Плющенко ко мне перейдет, и я буду ее тренировать - такое же тоже возможно», - заключил он.