Дмитрий Губерниев заявил, что в будущем может тренировать Александру Трусову

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7 мая 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт Экспресс

Фото:Дмитрий Губерниев, Anatoliy Kolushenko/globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По его словам, в будущем даже он сможет ее тренировать.

Дмитрий Губерниев отметил, что спортсмены постоянно к кому-то переходят и будут переходить. Он добавил, что в спорте отношения между тренером и подопечным могут быть не регламентированы какими-то финансовыми и договорными отношениями и тогда вообще нет никаких проблем. Он считает, что Плющенко ей просто больше понравился.

«Морально-этические детали останутся между Трусовой и Этери Тутберидзе … Может она от Плющенко ко мне перейдет, и я буду ее тренировать - такое же тоже возможно», - заключил он.