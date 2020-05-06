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Как Тутберидзе отнеслась к уходу из ее группы Трусовой

, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

Как Тутберидзе отнеслась к уходу из ее группы Трусовой
фото из соцсети

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что привыкнуть к уходам спортсменов невозможно, так как работая вместе годами, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути, становятся семьей.

Узнав об уходе своей 15-летней воспитанницы Александры Трусовой в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе написала в Instagram: "... Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, и предлагать более выгодные условия". Тутберидзе отметила отличие своей команды: они сами создают спортсменов и специалистов. Тренер сказала, что никогда не будет переманивать спортсменов более заманчивыми условиями так, как это может привести к потере доверия.
Вместе с Сашей Трусовой ушел тренер Сергей Розов.

Татьяна Тарасова считает, что решение смене тренера приняли родители Трусовой.

 

ИЧ

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