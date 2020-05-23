Рудковская: «Тутберидзе — современная версия Тарасовой. Это тренер очень хорошего уровня»

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23 мая 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

Яна Рудковская, фото: vk.com/rudkovskayaofficial

Яна Рудковская, известный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выразила свое мнение о тренере Этери Тутберидзе, воспитавшей фигуристок Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову, Алену Косторную, Сашу Трусову, Анну Щербакову.

Недавно о Тутберидзе вновь активно заговорили после того, как Александра Трусова сменила тренера, ушла от из группы Этери к Евгению Плющенко.

Рудковская обсудила эту тему с Ксенией Собчак. Супруга Плющенко, открывшего свою академию фигурного катания, считает, что "Этери Тутберидзе – современная версия Татьяны Анатольевны Тарасовой, тренер очень хорошего уровня". Татьяна Тарасова тоже активно комментирует события в фигурном катании.

По словам Яны Рудковскрй, "да, они хейтят друг друга, но хейтят друг друга сейчас все". Своего мужа продюсер похвалила, сказал, что "он готовит детей так, чтобы это все-таки была игра вдолгую". "Мой муж прошел четыре Олимпиады и единственный в истории имеет четыре медали с разных Олимпиад", – подчеркнула Рудковская.

Тарасова об уходе Трусовой от Тутберидзе: «Правильно это или нет… У Этери целая скамейка таких же выдающихся девочек»