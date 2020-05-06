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Тарасова об уходе Трусовой от Тутберидзе: «Правильно это или нет… У Этери целая скамейка таких же выдающихся девочек»

, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sport24

Тарасова об уходе Трусовой от Тутберидзе: «Правильно это или нет… У Этери целая скамейка таких же выдающихся девочек»
Татьяна Тарасова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость об уходе 15-летней фигуристки, бронзового призера чемпионата Европы -2020 Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе. Стало известно, что Саша Трусова ушла от Тутберидзе и будет тренироваться у Евгения Плющенко.

Трусова занималась в группе Тутберидзе с Алёной Косторной и Анной Щербаковой. По слухам, ей не хватало внимания тренера.
«Правильно это или нет… У Этери целая скамейка таких же выдающихся девочек», — сказала Татьяна Тарасова.
По её словам, Саше Трусовой нет еще 16 лет, а значит, решение за нее, вероятно, принимали родители.

Теперь Трусова перейдет в академию Евгения Плющенко. Отметим, Этери Тутберидзе не понравилось мнение Плющенко о том, что мало внимания было для Евгении Медведевой, которая ушла от Тутберидзе после Олимпиады.

Сейчас Тутберидзе находится в США со своей дочерью.

Недавно Тарасова рассказала, как защищала свою любимицу Женю Медведеву. 

ИЧ

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