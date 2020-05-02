Тарасова разоткровенничалась, как защищала Медведеву, когда «девчонку прямо убивали на глазах»

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2 мая 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Тарасова и Ягудин, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова всегда очень тепло относилась к фигуристке Евгении Медведевой и искренне переживала за нее на соревнованиях, особенно на Олимпиаде в Южной Корее. Тогда Женя проиграла Алине Загитовой, с которой тренировалась у Этери Тутберидзе.

Загитова стала чемпионкой Олимпиады, а Медведева завоевала серебро. После этих соревнований Евгения ушла от Тутберидзе к канадскому тренеру. Ее тогда буквально одолели нелицеприятными вопросами СМИ.

Тарасова вспомнила, как она жалела Женю, когда ее стали осуждать после решения уйти от Этери Тутберидзе. Легендарный тренер возмущалась поведением и вопросами журналистов. Она оценивает это как безобразие. Тарасова призналась, что готова была подраться с одним обозревателем. «Девчонку прямо убивали на глазах. Задают такие вопросы, чтобы ранить», — возмущается Тарасова.

«Да, мне очень жалко Женю. Я считаю, что Этери... Она взрослый человек. У них произошел развод», — высказала мнение Тарасова. Татьяна Анатольевна не исключила, что Этери Георгиевна могла недолюбливать Медведеву. Хотя Тарасова оценивает Тутберидзе Тарасова назвала«прекрасным тренером», которая работает на износ. Она считает, что заниматься у Этери тяжело, но никто и не обещал, что будет легко.

«Но если ты работаешь с человеком, с ребенком, знаешь с детских лет, если ты его недолюбливаешь сегодня, то он обязательно от тебя уйдет завтра. Если он не чувствует, что ты — его, то ревность не позволит ему, когда он уже замахнулся на большие высоты, быть на вторых или третьих ролях», - размышляет Тарасова.

Напомним, под руководством Тарасовой Алексей Ягудин завоевал золото на Олимпийских играх. Тренер и фигурист продолжают дружить до сих пор.