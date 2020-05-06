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Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport24.ru

Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе
А. Трусова и А. Щербакова, фото из соцсети

Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года 15-летняя Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе. Говорят, теперь Саша будет тренироваться у олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Уроженка Рязани Александра Трусова занималась вместе с чемпионкой Европы Аленой Косторной и серебряным призером Анной Щербаковой в группе тренера Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова.  Хореограф у девочек  - Даниил Глейхенгауз.

Саша Трусова прыгать четверные начала первой. Но на соревнованиях проигрывала подругам по команде.

В настоящее время Этери Георгиевна Тутберидзе находится в Детройте. В США ее единственная дочь Диана Дэвис занимается фигурным катанием. Тутберидзе уехала поддержать дочь и помочь обустроиться.

По слухам, в Москве воспитанницы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн. Особенно это тревожила Трусову, которая и ранее ощущала дефицит внимания тренера. Еще появились ощущения, что у хореографа Даниила Глейхенгауза любимицей была Анна Щербакова.  Вот Александра Трусова и сменила тренера, перешла к Евгению Плющенко. 

Также говорят, из-за невнимания хореографа ушла и Евгения Медведева. Якобы Даниил большую часть времени перед Олимпиадой уделял Алине Загитовой.

ИЧ

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