Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе

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6 мая 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport24.ru

А. Трусова и А. Щербакова, фото из соцсети

Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года 15-летняя Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе. Говорят, теперь Саша будет тренироваться у олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Уроженка Рязани Александра Трусова занималась вместе с чемпионкой Европы Аленой Косторной и серебряным призером Анной Щербаковой в группе тренера Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова. Хореограф у девочек - Даниил Глейхенгауз.

Саша Трусова прыгать четверные начала первой. Но на соревнованиях проигрывала подругам по команде.

В настоящее время Этери Георгиевна Тутберидзе находится в Детройте. В США ее единственная дочь Диана Дэвис занимается фигурным катанием. Тутберидзе уехала поддержать дочь и помочь обустроиться.

По слухам, в Москве воспитанницы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн. Особенно это тревожила Трусову, которая и ранее ощущала дефицит внимания тренера. Еще появились ощущения, что у хореографа Даниила Глейхенгауза любимицей была Анна Щербакова. Вот Александра Трусова и сменила тренера, перешла к Евгению Плющенко.

Также говорят, из-за невнимания хореографа ушла и Евгения Медведева. Якобы Даниил большую часть времени перед Олимпиадой уделял Алине Загитовой.