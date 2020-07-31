Ирина Слуцкая показала фото с младшей третьей дочерью

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31 июля 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Слуцкая. Фото из соцсетей.

Ирина Слуцкая 8 месяцев стала многодетной мамой. В семье спортсменки появилась дочь по имени Кира, которая стала третьим ребенком женщины.

Недавно Слуцкая в своем Instagram показала фото с девочкой. На снимке мама с дочерью позируют на фоне поля с солнечными подсолнухами. На лице малышки – лучезарная улыбка.

«А Кира напоминает вам почаще улыбаться, ведь от улыбки станет всем светлей!», - написала под фотографией Ирина.

Пользователи сети не остались в стороне и оставили в комментариях много теплых слов маме и ребенку.

«Три солнца на одном фото!», - написал пользователь Nikolay_mayskiy84.

«Глазки то какие красивые! Солнышко», - подержала Kosmetolog7_lena.

«Какие славные - такие летние: мама и дочура!!!», - восхитилась Smv63.

Ранее сообщалось: олимпийская чемпионка Юлия Липницкая показала свою новорожденную дочь и папу малышки.