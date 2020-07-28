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Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая показала свою новорожденную дочь и папу малышки

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая показала свою новорожденную дочь и папу малышки
Юлия Липницкая, фото vk.com/julia_lipnitskaya

Олимпийская чемпионка фигуристка Юлия Липницкая впервые показала свою новорожденную дочь и папу малышки. Отец девочки - фигурист Владислав Тарасенко. Юлия и Влад назвали дочь Каталиной. О беременности 22-летней Юлии Липницкой стало известно в июне.

Теперь фигуристка уточнила, что она стала мамой месяц назад.

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Публикация от TeamLipnitskaya (@teamllipnitskaya)

Пару с рождением первенца поздравляют поклонники фигурного катания из разных стран. "Поздравляю вас с рождением Доченьки, счастья, здоровья", "Ребята, счастья вам! Доченьке расти большой и радовать родителей", - желают фолловеры.

Юлия Липницкая — олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях. В 2014 году она побеждала на чемпионате Европы и завоевала серебро на чемпионате мира. В 2017 году Липницкая завершила спортивную карьеру, занималась тренерской деятельностью, комментировала турниры по фигурному катанию, принимала участие в ледовых шоу.

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