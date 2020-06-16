Стало известно о беременности фигуристки Юлии Липницкой

Аргументы Недели → Спорт 13+

16 июня 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Липницкая, фото vk.com/julia_lipnitskaya

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна и совсем скоро родит первенца.

О переменах в личной жизни фигуристки первым сообщил в блоге на «Яндекс-Дзен» спортивный агент и менеджер Андрей Митьков.

О том, что 22-летняя Юлия Липницкая и бывший фигурист Владислав Тарасенко ждут ребенка, узнали спортивные СМИ. Так источники «Спорт-Экспресс» узнали, что Юлия должна стать мамой уже в ближайшие недели. Это значит, что теоретически она сможет не пропускать предстоящие новогодние шоу. Кроме того, на февраль 2021 года Липницкая анонсировала новые мастер-классы для японских детей.

Липницкая официально завершила карьеру два года назад, и с тех пор выступала только в шоу. Во время новогодних праздников выступала в ледовом спектакле Евгения Плющенко, была Золушкой. В начале марта Липницкая работала в Японии, давала мастер-классы.

О романе Юлии Липницкой и Влада Тарасенко впервые стало известно пять лет назад. 22 года Юлии исполнилось 5 июня.