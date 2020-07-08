RT снял фильм, посвященный Абдулманапу Нурмагомедову

Аргументы Недели → Спорт 13+

8 июля 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Абдулманап Нурмагомедов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

RT выпустил фильм памяти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Фильм можно посмотреть на YouTube-канале RT Sport.

Кадры планировалось использовать для пятого эпизода документального сериала Dagestan: Land of Warriors, они были сняты в октябре 2019 года. Из-за кончины Абдулманапа Нурмагомедова серия размещена без номера.

В дагестанском селе Кироваул похоронили отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. На траурной церемонии присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров (ВИДЕО с похорон). Родное село отца Хабиба Нурмагомедова хотят переименовать в его честь.