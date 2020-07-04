Видео с похорон Абдулманапа Нурмагомедова, на которых присутствовал Рамзан Кадыров

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4 июля 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]

Абдулманап Нурмагомедов, фото: globallookpress/FTP

В дагестанском селе Кироваул похоронили отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. На траурной церемонии присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

57-летний мужчина скончался накануне в Москве от осложнений на сердце, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Кадыров выразил соболезнования сыну тренера, бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову и всем присутствующим. Спортсмен в свою очередь чеченского лидера за визит и почтение к отцу, а также за помощь в его переводе на лечение в Москву.

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выразил соболезнования бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ???? (@news095) 4 Июл 2020 в 2:24 PDT