Видео с похорон Абдулманапа Нурмагомедова, на которых присутствовал Рамзан Кадыров
4 июля 2020, 21:31[ «Аргументы Недели» ]
В дагестанском селе Кироваул похоронили отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. На траурной церемонии присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
57-летний мужчина скончался накануне в Москве от осложнений на сердце, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Кадыров выразил соболезнования сыну тренера, бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову и всем присутствующим. Спортсмен в свою очередь чеченского лидера за визит и почтение к отцу, а также за помощь в его переводе на лечение в Москву.
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выразил соболезнования бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
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