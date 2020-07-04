Макгрегор отреагировал на смерть Нурмагомедова-старшего
4 июля 2020, 12:59[ «Аргументы Недели» ]
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выразил соболезнования бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. О его кончине стало известно в пятницу, 3 июля.
«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную. Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», - высказал спортсмен.
Напомним, Макгрегор в 2018 году проиграл Нурмагомедову-младшему в поединке за чемпионский пояс в UFC в легком весе.
Похороны отца состоялись в дагестанском селе Кироваул в субботу. 57-летний мужчина скончался накануне в Москве.
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