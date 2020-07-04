Все новости >>

Аргументы Недели Спорт 13+

Макгрегор отреагировал на смерть Нурмагомедова-старшего

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Макгрегор отреагировал на смерть Нурмагомедова-старшего
фото: Конор Макгрегор , Yevgeny Philippov/globallookpress.com

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выразил соболезнования бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. О его кончине стало известно в пятницу, 3 июля.

«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную. Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», - высказал спортсмен.

Напомним, Макгрегор в 2018 году проиграл Нурмагомедову-младшему в поединке за чемпионский пояс в UFC в легком весе.

Похороны отца состоялись в дагестанском селе Кироваул в субботу. 57-летний мужчина скончался накануне в Москве.

Официальная причина смерти инсульт.

БА

Общество

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо с предложением увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью