Макгрегор отреагировал на смерть Нурмагомедова-старшего

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4 июля 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Конор Макгрегор , Yevgeny Philippov/globallookpress.com

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выразил соболезнования бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. О его кончине стало известно в пятницу, 3 июля.

«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную. Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», - высказал спортсмен.

Напомним, Макгрегор в 2018 году проиграл Нурмагомедову-младшему в поединке за чемпионский пояс в UFC в легком весе.

Похороны отца состоялись в дагестанском селе Кироваул в субботу. 57-летний мужчина скончался накануне в Москве.

Официальная причина смерти инсульт.