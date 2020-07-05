Квят не стал вставать на одно колено перед стартом Гран-при «Формулы-1»

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5 июля 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Даниил Квят, фото: HOCH ZWEI/Pool/Peter Fox

Российский гонщик команды Формулы-1 «Альфа Таури» Даниил Квят отказался вставать на колено в рамках акции против расизма перед стартом первого в сезоне Гран-при Австрии.

Сегодня проходит первая гонка нынешнего сезона в Формуле-1 - Гран-При Австрии. Накануне этого старта было принято решение провести специальную акцию против расизма. По задумке, необходимо было встать на колено в знак борьбы с этим явлением на стартовой решетке.

В числе тех, кто не стал преклонять колено, пилоты «Феррари» Шарль Леклер, «Ред Булла» Макс Ферстаппен, «Альфа Таури» Даниил Квят, «Макларена» Карлос Сайнс, «Альфа Ромео» Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. При этом все 20 пилотов вышли на стартовую решетку в футболках с лозунгом против расизма.

«Я считаю, что важны факты и поведение в повседневной жизни, а не формальные жесты, которые в некоторых странах могут считаться противоречивыми. Я не встану на колено, но это вовсе не означает, что я менее привержен борьбе с расизмом, чем другие», — написал на своей страничке в Twitter Шарль Леклер.

Ранее сообщалось, что американский штат Миссисипи может изменить свой флаг на фоне проводящихся в настоящий момент на территории США протестов против расизма.