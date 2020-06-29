В американском штате Миссисипи из-за протестов готовы изменить флаг

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29 июня 2020, 08:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

флаг штата Миссисипи, Carsten Reisinger/imageBROKER.com

Американский штат Миссисипи может изменить свой флаг на фоне проводящихся в настоящий момент на территории США протестов против расизма. Соответствующую информацию предоставил ранее губернатор Тейт Ривз.

По словам Ривза, уже несколько дней законодатели находятся в тупике в процессе обсуждения нового флага. Губернатор Миссисипи заявил, что дискуссия о флаге 1894 года является спорной, поэтому он готов положить ей конец и подписать законопроект об изменении символа штата, если таковой будет ему направлен.

Уточняется, что палата представителей и сенат законодательного собрания Миссисипи уже одобрили законопроект о замене флага. Новый вариант жителям штата будет предложен в сентябре, а в ноябре они должны будут одобрить его или отвергнуть. До этого момента у Миссисипи официального флага не будет.

Напомним, флаг штата Миссисипи является единственным в США, на котором можно увидеть синий крест со звездами – символику Конфедерации.