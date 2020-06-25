В Нью-Йорке протестующие разбили лагерь перед мэрией

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25 июня 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

лагерь перед зданием мэрии Нью-Йорка на фото Globallookpress.com/ Keystone Press Agency

Вторую ночь проводят протестующие в лагере перед зданием мэрии Нью-Йорка. Это продолжение митингов, которые охватили Соединенные Штаты. Полицейские живут ожиданием гражданской войны.

Лагерь перед зданием мэрии Нью-Йорка разбили активисты движения Black lives matter («жизни черных имеют значение»). Они требуют сократить бюджет полиции на один миллиард долларов и пустить деньги на социальные проекты.

От киевского майдана американских протестующих отличают требования. Но намерения примерно те же: не уходить, пока ультиматум не будет выполнен.

Сейчас в Нью-Йорке рассматривают бюджет на следующий год. На финансирование полиции выделяется 6 миллиардов долларов. Власти пытались объясниться с активистами, но те не поверили обещаниям.

«Мэр Де Блазио до сих пор отвергал это требование, которое является бессовестным», — заявили разбивший нью-йоркский лагерь активисты: «У нас есть вопросы по поводу обещаний городского совета поддержать наши требования, потому что мы не видели их плана, кроме расплывчатого пресс-релиза. Мы рассматриваем это отсутствие прозрачности и конкретных государственных обязательств как красный флаг».

Митинги в Соединенных Штатах вспыхнули после убийства Джорджа Флойда. Он был задушен полицейским. После серии грабежей протесты начали угасать, но потом разгорелись с новой силой. Полицейские в США живут в предвкушении гражданской войны и готовятся закупать оружие.