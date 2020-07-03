Все новости >>

Аргументы Недели Спорт 13+

В фитнес-индустрии отметили изменение подхода россиян к тренировкам

, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

В фитнес-индустрии отметили изменение подхода россиян к тренировкам
Гантель. Фото: pixabay.com

Россияне после карантина изменили свое отношение к спорту в целом и к занятиям в спортзалах в частности. Об этом заявила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Эксперт отметила, что люди ведут себя сознательно и с пониманием реагируют на требования Роспотребнадзора о соблюдении необходимых мер предосторожности.

При этом Силина отметила, что посетителей стало гораздо меньше, передает Радио Sputnik. «Существует еще опасность второй волны коронавируса. Многие об этом говорят, что влияет на умы и сознание потребителей услуг. Некоторые считают, что не надо сейчас активировать карту клуба, когда тут еще что-то непонятно. Такие люди еще пережидают», - рассказала она.

АБ

В мире

Лукашенко заявил, что жители Украины и России завидуют белорусам

Лукашенко заявил, что жители Украины и России завидуют белорусам

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что многие постсоветские страны сейчас завидуют республике, так как она спокойно прошла путь становления. Они завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью