В фитнес-индустрии отметили изменение подхода россиян к тренировкам

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3 июля 2020, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

Гантель. Фото: pixabay.com

Россияне после карантина изменили свое отношение к спорту в целом и к занятиям в спортзалах в частности. Об этом заявила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Эксперт отметила, что люди ведут себя сознательно и с пониманием реагируют на требования Роспотребнадзора о соблюдении необходимых мер предосторожности.

При этом Силина отметила, что посетителей стало гораздо меньше, передает Радио Sputnik. «Существует еще опасность второй волны коронавируса. Многие об этом говорят, что влияет на умы и сознание потребителей услуг. Некоторые считают, что не надо сейчас активировать карту клуба, когда тут еще что-то непонятно. Такие люди еще пережидают», - рассказала она.