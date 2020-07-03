В фитнес-индустрии отметили изменение подхода россиян к тренировкам
3 июля 2020, 07:47[ «Аргументы Недели» ]
Россияне после карантина изменили свое отношение к спорту в целом и к занятиям в спортзалах в частности. Об этом заявила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Эксперт отметила, что люди ведут себя сознательно и с пониманием реагируют на требования Роспотребнадзора о соблюдении необходимых мер предосторожности.
При этом Силина отметила, что посетителей стало гораздо меньше, передает Радио Sputnik. «Существует еще опасность второй волны коронавируса. Многие об этом говорят, что влияет на умы и сознание потребителей услуг. Некоторые считают, что не надо сейчас активировать карту клуба, когда тут еще что-то непонятно. Такие люди еще пережидают», - рассказала она.
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