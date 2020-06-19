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Фитнес-центры откроются в Подмосковье с 1 июля

, 20:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Фитнес-центры откроются в Подмосковье с 1 июля
фитнес-центр, pixabay.com

Вечером в пятницу, 19 июня, стало известно, что на территории Московской области с 1 июля возобновится работа спортивных организаций. В частности, в регионе начнут функционировать фитнес-центры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, которое позволяет с 1 июля возобновить работу спортивным организациям в регионе, если их заполняемость будет не более 25 процентов от единовременной пропускной способности.

Ранее сегодня губернатор заявил, что ситуация с COVID-19 в Московской области приходит в норму.

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