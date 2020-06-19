Воробьев: ситуация с COVID-19 в Подмосковье приходит в норму

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19 июня 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "360"

губернатор Московской области Андрей Воробьев, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в пятницу, 19 июня, заявил, что ситуация с коронавирусом нового типа в Московской области постепенно нормализуется. По его словам, самая тяжелое время миновало.

Воробьев заметил, что во время распространения заболевания в Московской области все работали плечом к плечу, поэтому сейчас "очень похоже, что ситуация приходит в норму".

Глава Подмосковья, однако, добавил, что в бюджете региона останутся "шрамы" из-за пандемии COVID-19. Андрей Воробьев уточнил, что власти в настоящий момент "занимаются экономикой". По его словам, самая популярная мера сейчас – это поддержка граждан по зарплате.