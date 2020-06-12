Воробьев назвал «главный вызов» после пандемии COVID-19

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12 июня 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

губернатор Московской области Андрей Воробьев, Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром в пятницу, 12 июня, поздравил жителей всей страны с Днем России, а также назвал «ключевой вызов» после пандемии коронавируса нового типа.

По мнению Воробьева, главной задачей является восстановление экономики и возвращение каждой российской семье достатка. Он также добавил, что его цель заключается в том, чтобы власть в Подмосковье была внимательной и чуткой к людям, а бизнес мог работать и делать добрые дела.

Губернатор Московской области также заметил, что многие россияне, которые ранее работали и жили за границей, теперь возвращаются на родину, так как традиции и уклад в России – это то, что подходит для русского человека.